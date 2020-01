Johnson & Johnson divulga receita do 4° tri abaixo das estimativas

A Johnson & Johnson divulgou que sua receita trimestral ficou um pouco abaixo das estimativas nesta quarta-feira, com as vendas do seu grande sucesso, o medicamento Stelara, e o medicamento contra o câncer Imbruvica, ficando aquém das expectativas.

A receita da unidade farmacêutica da J&J, que também produz o antidepressivo Spravato e o medicamento para psoríase Tremfya, subiu 3,5%, para 10,55 bilhões de dólares no quarto trimestre, abaixo da estimativa média de 10,63 bilhões de dólares, segundo dois analistas consultados pela Refinitiv.

A empresa disse que espera lucro ajustado por ação para 2020 na faixa de 8,95 dólares a 9,10 dólares.

As despesas com litígios caíram para 264 milhões de dólares no quarto trimestre, ante 1,29 bilhão de dólares no ano anterior.

O lucro líquido da J&J subiu para 4,01 bilhões de dólares, ou 1,50 dólar por ação, no trimestre, de 3,04 bilhões, ou 1,12 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a empresa ganhou 1,88 dólar por ação, superando a estimativa média dos analistas em 0,01 dólar, de acordo com dados da Refinitiv.

As vendas totais aumentaram 1,7%, para 20,75 bilhões de dólares, também abaixo da estimativa média de 20,80 bilhões.