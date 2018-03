São Paulo – A fabricante de máquinas agrícolas John Deere está desenvolvendo tecnologias para prover conexão à internet nas fazendas e regiões distantes de áreas com cobertura das operadoras atuantes no País, informou o gerente de Implementação de Soluções Integradas da empresa para a América Latina, Rois Pillon Nogueira.

A falta de conectividade à internet ainda é realidade em boa parte das regiões agrícolas do Brasil, especialmente as mais distantes dos centros urbanos. Nogueira falou das iniciativas da montadora na área de agricultura de precisão na Agrifutura, feira de inovação no agronegócio realizada neste fim de semana na capital paulista.

A John Deere trabalha, além disso, para habilitar suas máquinas a se conectar com novas tecnologias de acesso à internet que vêm sendo desenvolvidas por empresas e startups, relatou Nogueira. Hoje, máquinas da empresa que têm instalado o sistema de gestão de máquinas e frota da marca, chamado JD Link, já estão habilitadas para se conectar à internet fornecida por operadoras atuantes no País, quando há cobertura na fazenda.

“Estamos desenvolvendo várias tecnologias para aumentar a transferência de informações da máquina para o escritório do produtor rural e vice-versa”, disse o gerente da John Deere. De modo geral, máquinas agrícolas, inclusive de outras montadoras, já coletam diversos dados da atividade agrícola, como velocidade do plantio ou da colheita, área da fazenda em que está sendo feito o trabalho, etc. Mas a falta de conectividade no campo muitas vezes impede que uma decisão seja tomada na velocidade necessária.

Com novas tecnologias que tragam conexão à internet nas fazendas, espera-se que a transmissão das informações para a sede da propriedade aconteça mais rapidamente, dando condições aos produtores para contornar eventuais problemas, evitar prejuízos e aumentar a produtividade nas lavouras.

Nogueira disse que existe a possibilidade das novas tecnologias serem apresentadas já na próxima edição da Agrishow, uma das principais feiras de tecnologia agrícola do País que será realizada em Ribeirão Preto (SP) 30 de abril a 4 de maio.

Outra iniciativa recente da montadora na área de agricultura digital foi o início da operação, no mês passado, de uma plataforma aberta de informações sobre dados coletados pelas máquinas no campo durante o plantio, aplicação de insumos agrícolas, colheita e outras atividades. Os dados são de propriedade dos produtores rurais e poderão ser compartilhados por eles, se desejarem, com outras empresas e startups para o desenvolvimento de novos aplicativos e softwares, por exemplo.

Ainda neste ano, a plataforma poderá oferecer aos produtores rurais novos aplicativos da própria John Deere e de startups diversas e permitir o compartilhamento dos dados com as empresas que participarem da iniciativa.