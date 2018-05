Jogada de mestre com game Fortnite faz chinesa Tencent explodir em lucros

São Paulo – As empresas da China atuam de forma parecida aos jogos do gênero de battle royale, nos quais você deve encontrar os melhores meios de sobrevivência para ser o último jogador em pé. Por isso, não surpreende que a gigante Tencent tenha batido a expectativa de seus analistas ao reportar lucros baseados em games com exatamente esse estilo de jogabilidade.

A empresa reportou um lucro de 3,7 bilhões de dólares neste quadrimestre (na cotação atual, cerca de 13,8 bilhões de reais). O aumento anual é de 61%.

A gigante de serviços de internet dona do aplicativo chinês de mensagens WeChat e da Riot Games, dona do game League of Legends, deve boa parte de seus ganhos à área de jogos para smartphones.

Já no ano passado, os games mobile haviam passado pela primeira vez a receita obtida com os jogos para computadores. No último quadrimestre, a receita com os games mobile atingiu 3,4 bilhões de dólares, um aumento anual de 68%. Enquanto isso, as vendas de jogos para computadores estacionou em 2,2 bilhões de dólares, resultado similar ao do ano passado.

Jogada de mestre

A Tencent colhe hoje os louros dos direitos de distribuição de dois jogos que competem entre si e fazem sucesso em plataformas de streaming, como o Twitch: Fornite e Player Unknown Battlegrounds (PUBG). A gigante chinesa é dona do PUBG e detém 40% da Epic Games, empresa responsável por Fortnite.

Quando Fornite lançou seu próprio modelo de battle royale e acirrou a competição com o Player Unknown Battlegrounds pela preferência dos jogadores, o que incluiu resultados de vendas melhores em fevereiro deste ano, a Tencent adquiriu o direito de distribuir Fortnite na China por 15 milhões de dólares.

Mesmo também estando disponíveis para computador e para consoles como Xbox One e, é no celular que os jogos possuem mais potencial de escalabilidade. Por isso, a gigante afirma que está começando a monetizar tais aplicativos e que aguarda ansiosamente seu lançamento de Fortnite na China.

Não é para menos: em 2017, o jogo Honours of Kings, também distribuído pela Tencent, foi o jogo que mais arrecadou no ano – e deve seus resultados à base chinesa de usuários.

A Tencent é a empresa de tecnologia mais valiosa de toda a Ásia, com uma avaliação de mais de 500 bilhões de dólares – ou 1,87 trilhões de reais. Com o valuation, ela faz companhia a negócios como Alphabet (a dona do Google), Apple, Facebook e Microsoft. Se depender dos seus últimos resultados, a Tencent tem tudo que precisa para ser o último jogador em pé.