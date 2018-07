J&J é condenada a pagar US$ 4,69 bi por talco que pode ter causado câncer

O gigante farmacêutico Johnson & Johnson foi condenado a pagar 4,690 bilhões de dólares a 22 mulheres e suas famílias que alegam que um talco vendido pelo grupo continha asbesto e lhes causou câncer, decidiu um tribunal dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

O veredicto é o último resultado de uma série de milhares de ações apresentadas contra Johnson & Johnson relacionadas ao talco.

Segundo o advogado das vítimas, Mark Lanier, um juri composto por seis homens e seis mulheres em St. Louis, Missouri (centro), decidiu a favor das mulheres ao final de seis seis semanas de julgamento.

As 22 mulheres afirmavam que o uso do talco para sua higiene pessoal provocou câncer nos ovários.

“Por mais de 40 anos Johnson & Johnson encobriu a evidência da presença de asbesto em seus produtos”, disse Lanier em um comunicado. O grupo declarou estar “profundamente decepcionado com o veredicto” e destacou que a decisão de “conceder exatamente o mesmo valor a todas as demandantes, independentemente de seus dados individuais e diferenças legais, reflete que a evidência no caso foi simplesmente esmagada…”.

O grupo nega a presença de asbesto em seus talcos e prometeu apelar da decisão.

Uma fibra mineral de amplo uso comercial, o asbesto está proibido em grande parte do mundo desde o final dos anos 90 por sua toxicidade e por ser potencialmente cancerígeno.

Em outubro, uma Corte de Apelações de Los Angeles barrou uma decisão que condenava a Johnson & Johnson a pagar 417 milhões de dólares, assinalando que os argumentos dos demandantes eram insuficientes e vagos.