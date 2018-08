JHSF e XP ajustam preço de venda de fatia de shoppings

Luana Pavani, do Estadão Conteúdo

Por Luana Pavani, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A JHSF Participações e a JHSF Malls fecharam com a BTG Pactual Serviços Financeiros e a XP Gestão de Recursos, gestora do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII aditivo ao Memorando de Intenções, de 2 de maio, com novo preço. O valor de aquisição pela XP Malls de participações minoritárias em ativos da JHSF Malls é de R$ 641,5 milhões, não mais sujeito a ajustes.

Em comunicado, a JHSF informa que foram superadas determinadas condições precedentes da transação, agora vinculante e não mais sujeita a cláusulas de natureza de “Alteração Material de Condições de Mercado e de MarketFlex”. Assim, dentre as condições superadas estão o não exercício por parte dos demais condôminos do direito de preferência; a conclusão da diligência financeira e operacional; e a definição dos termos da participação do XP Malls nas expansões futuras dos ativos.

As empresas também comunicam nova oferta de cotas para captação de recursos para a conclusão da transação, via Instrução 476, no volume de até R$ 450 milhões, tendo a XP investimentos como coordenador líder, em regime de garantia firme para R$ 50 milhões e melhores esforços de colocação para o restante.

Nessa oferta, a JHSF Malls manifestou interesse em integralizar volume adicional ao da garantia firme da de R$ 150 milhões. Além disso, será realizada securitização de recebíveis oriundos da transação, de até R$ 300 milhões.