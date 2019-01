J&F tem oferta de R$ 14 bi da Arauco pela Eldorado, diz fonte

São Paulo – Celulosa Arauco y Constitucion fez uma oferta pela Eldorado Brasil Celulose, avaliando a empresa controlada pela família Batista em cerca de R$ 14 bilhões, incluindo dívidas, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

Eldorado e Arauco concordaram com negociações exclusivas que durarão até meados de agosto, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as discussões são privadas.

As dívidas totais da Eldorado somam R$ 9 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Arauco, Eldorado e J&F não quiseram comentar.