Jerônimo Antunes renuncia ao Conselho de Administração da Petrobras

Rio de Janeiro — A Petrobras informou nesta quinta-feira, 18, que o conselheiro Jerônimo Antunes renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia, bem como dos Comitês do Conselho do qual fazia parte, por razões pessoais. Antunes é membro da cota do acionista controlador, a União.

“A companhia aguardará a indicação do substituto pelo acionista controlador, o qual será submetido aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo a análise de conformidade e integridade necessária ao processo sucessório da companhia”, informou a Petrobras em nota.