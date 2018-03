JBS reverte lucro para prejuízo de R$ 345,1 milhões no 4º trimestre

A JBS registrou prejuízo líquido de R$ 345,1 milhões no quarto trimestre de 2017, revertendo lucro de R$ 708,1 milhões apurado um ano antes e de R$ 478,9 milhões no terceiro trimestre. O número inclui a participação dos minoritários. Em todo o ano passado, o lucro da JBS somou R$ 1,025 bilhão, avanço de 81,5% em relação ao resultado de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia nos últimos três meses do ano passado ficou em R$ 3,198 milhões, alta de 2,7% em relação aos 3,112 bilhões do mesmo período de 2016. Em 12 meses, o indicador somou R$ 13,415 bilhões, crescimento de 18,9% em relação a 2016.

A receita líquida da JBS no quarto trimestre somou R$ 42,734 bilhões, aumento de 2,7% na comparação anual. Em 2017, as receitas acumuladas foram de R$ 163,17 bilhões, redução de 4,2% na comparação com 2016.

O resultado financeiro líquido da JBS no quarto trimestre foi de R$ 2,075 bilhões, melhora de 120% em relação ao resultado de um ano antes. A dívida líquida da companhia caiu 3,5% no ano passado, para R$ 45,283 bilhões. O nível de alavancagem, medida pela relação dívida líquida/Ebitda, caiu de 4,16 vezes para 3,38 vezes em um ano.