São Paulo – A JBS informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 2,184 bilhões de reais no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas, já que um surto de febre suína africana na China impulsionou as exportações.

O lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 5,099 bilhões de reais, um recorde e acima das expectativas dos analistas de 4,535 bilhões de reais, segundo dados da Refinitiv.