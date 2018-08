JBS segue importando milho da Argentina, diz fonte

São Paulo – A maior produtora global de carnes, a brasileira JBS, está importando mais milho da Argentina para a fabricação de ração no Brasil, à medida que custos crescentes com fretes rodoviários têm elevado os preços da oferta local, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta terça-feira, pedindo anonimato porque a informação não é pública.

A JBS, a segunda maior processadora de carne de frango do Brasil, havia importado milho no começo deste ano para usar como ração em Santa Catarina, onde opera várias fábricas.

As importações de milho da JBS neste ano até o momento vão somar 120 mil toneladas, com a chegada das duas novas cargas ao porto de Imbituba, em Santa Catarina, no fim deste mês, disse a fonte.