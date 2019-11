JBS reverte prejuízo e tem lucro de R$ 357 milhões no 3º trimestre

São Paulo — A maior processadora de carne do mundo, JBS, divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de 356,7 milhões de reais para o terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 133 milhões sofrido um ano antes, apoiada por maiores preços de produtos que se beneficiaram do surto de peste suína africana na Asai.

A receita líquida do grupo subiu 5,6% sobre o terceiro trimestre de 2018, para 52,1 bilhões de reais, impulsionada em parte por vendas fortes das divisões de alimentos processados Seara e de carne bovina no Brasil.

As vendas da Seara subiram 7,4%, para 5,4 bilhões de reais, com um aumento de 10 por cento nos preços ajudando a minimizar redução de 2,3 por cento nos volumes vendidos, informou a JBS no balanço.

A empresa também citou um crescimento de 19 por cento na exportação de suínos da Seara. As vendas de frango e suínos da unidade para a China cresceram 46% em dólares.

Na unidade dos Estados Unidos, que inclui Austrália e Canadá, a receita líquida foi de 5,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre, expansão de 3,8% na base anual, apoiada principalmente em aumento de 3,2% nos preços enquanto os volumes ficaram praticamente estáveis.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Editada) ajustado da JBS no terceiro trimestre foi de 5,92 bilhões de reais, salto de 33,6% sobre o mesmo período do ano passado.

Analistas, em média, esperavam Editada de 5,42 bilhões de reais e lucro líquido de 842,95 milhões, segundo dados da Refinitiv.