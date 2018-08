JBS reverte lucro do 2º trimestre e registra prejuízo de R$ 911 milhões

São Paulo – A JBS reverteu o lucro de R$ 309,8 milhões registrado no segundo trimestre de 2017 em prejuízo de R$ 911,1 milhões em igual período deste ano, informou a companhia há pouco. Sem impacto cambial, o lucro ajustado da JBS teria somado R$ 2,998 bilhões no trimestre. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 4,237 bilhões, alta de 12,8% em relação aos R$ 3,757 bilhões obtido no segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida da JBS atingiu R$ 45,175 bilhões, aumento de 8,4% na comparação anual. No resultado financeiro líquido, a JBS teve uma despesa financeira de R$ 4,718 bilhões, 113,4% maior que o montante de R$ 2,210 bilhões registrado no segundo trimestre de 2017. Segundo a companhia, o resultado das variações cambiais ativas e passivas correspondeu a uma despesa de R$ 3,909 bilhões, enquanto que o ajuste a valor justo de derivativos foi positivo em apenas R$ 151,0 milhões.