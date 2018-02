JBS muda política de gestão de riscos financeiros

São Paulo- A JBS informou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou uma revisão na sua política de gestão de riscos financeiros e de commodities (hedge).

A empresa, que nos últimos anos tem sido bastante ativa em operações com os chamados derivativos financeiros, atribuía o movimento à necessidade de proteger os preços de seus ativos das variações cambiais e dos preços globais das commodities, obteve em alguns períodos fortes ganhos no mercado financeiro.

No comunicado, a JBS não deu detalhes sobre as mudanças na sua política de hedge.

O colegiado da empresa de alimentos também aprovou a adoção de um regimento interno do conselho de administração, mas também não deu detalhes sobre o regimento.

A JBS tem sido alvo de críticas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que detém cerca de 20 por cento das ações da companhia, desde a prisão dos irmãos Wesley e Joesley Batista, em meados do ano passado, por acusações de uso de informação privilegiada para obter ganhos no mercado financeiro.

O conselho da JBS também aprovou contratar uma nova firma de auditoria independente, a Grant Thornton, em substituição à BDO RCS, obedecendo o rodízio obrigatório a cada cinco anos. A BDO RCS, no entanto, ainda deve emitir seu parecer sobre os resultados da companhia referentes a 2017.