JBS investirá cerca de R$ 100 milhões em produção de embalagens metálicas

SÃO PAULO – A JBS, maior produtora de carnes do mundo, vai investir cerca de 100 milhões de reais na construção de uma fábrica de embalagens metálicas e na modernização de sua unidade na cidade de Lins, no interior paulista, a cerca de 420 km de São Paulo.

Deste total, cerca de 80 milhões de reais vão para a nova fábrica, que produzirá latas de aço e alumínio. O início da operação está previsto para o primeiro semestre de 2020.

A unidade terá três linhas de produção e será voltada para o mercado doméstico.

“Com a inauguração da planta, vamos ampliar nossa capacidade produtiva de aerossóis para mais de 220 milhões de embalagens por ano com entrada no segmento de embalagens de alumínio e foco no mercado de cosméticos como desodorantes”, afirmou em nota o diretor da JBS Embalagens Metálicas, Marcelo Jorcovix.

“A expansão dos negócios por meio da diversificação dos segmentos e portfólio de produtos nos ajudará no processo de agregação de valor à companhia”, acrescentou o executivo.

A unidade investirá outros 25 milhões de reais na expansão da capacidade litográfica e modernização das linhas de produção da unidade de Lins.