JBS investe R$40 mi para entrar no mercado de nutrição animal

São Paulo – A companhia de alimentos JBS está entrando no segmento de nutrição animal com a criação de uma nova empresa que produzirá ingredientes para as fábricas de rações para aves e suínos do grupo.

O novo negócio, chamado JBS Feed Solutions, demandou investimentos de cerca de 40 milhões de reais nos últimos dois anos e fará parte da estrutura da JBS Novos Negócios. A unidade transformará coprodutos da cadeia de produção de proteína animal em plasma e hemácias em pó.

“O nosso foco com a JBS Feed Solutions é o atendimento às necessidades das próprias empresas do grupo no mercado nacional”, disse o presidente da JBS Novos Negócios, Nelson Dalcanale, em nota.

A fábrica, instalada em Campo Grande (MS) em uma área de 4 mil metros quadrados, começa a funcionar em março e terá a capacidade de produzir cerca de 550 toneladas de hemácias em pó e 200 toneladas de plasma em pó por mês. Tais insumos podem compor de 2 a 6 por cento das rações, segundo a JBS.

De acordo com o executivo, Campo Grande foi escolhida em função de o Mato Grosso do Sul ter participação relevante na produção nacional de bovinos e, portanto, na geração de coprodutos.

Com a empreitada, a JBS busca entrar em um mercado no qual o Brasil é líder de produção na América Latina e o terceiro no mundo, conforme pesquisa global sobre ração animal da Alltech, divulgada nesta sexta-feira. O levantamento estima que a produção de ração totalizou 1,07 bilhão de toneladas no mundo no ano passado.

O Brasil produziu quase 70 milhões de toneladas de ração animal em 2017, em comparação com 187 milhões de toneladas na China e 173 milhões de toneladas nos Estados Unidos, disse a Alltech.