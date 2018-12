JBS faz novo recall de 2,54 mil toneladas de carne nos Estados Unidos

Washington – A JBS Tolleson Inc., unidade da brasileira JBS localizada no Estado de Arizona, nos Estados Unidos, está fazendo recall de cerca de 5,6 milhões de libras de produtos de carne bovina (aproximadamente 2,54 mil toneladas) por causa de uma possível contaminação por salmonela, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Com o novo volume recolhido, até o momento, a companhia já realizou recall de 12,1 milhões de libras de alimentos de carne bovina (ou 5,49 mil toneladas).

No início de outubro, a companhia já havia feito um recall de cerca de 6,5 milhões de libras dos mesmos produtos (aproximadamente 3,25 mil toneladas).

O departamento informou que a companhia está recolhendo do mercado produtos de carne bovina crua, incluindo carne moída, que foram acondicionados entre 26 de julho e 7 de setembro e enviados para varejistas de todo o país.

Segundo a agência, foram identificados 246 pacientes de 16 Estados com a doença bacteriana, com início da manifestação de 5 de agosto a 7 de setembro e após o consumo de produtos da companhia.

O novo recall inclui alguns produtos que não estavam na ação de recolhimento original, realizada em outubro.