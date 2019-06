JBS faz amortização de US$ 700 mi em dívidas

São Paulo — A JBS anunciou que realizou amortizações de US$ 700 milhões, ou R$ 2,7 bilhões, nas dívidas reguladas pelo Acordo de Normalização, junto aos bancos que aderiram no Brasil. Segundo a companhia, a iniciativa reflete a estratégia de reduzir o endividamento com garantias, e ao mesmo tempo estende o prazo médio de pagamento para 6,1 anos.

Na divulgação de resultados do primeiro trimestre, a JBS informou que pretendia amortizar US$ 400 milhões dessas dívidas em maio. No entanto, essa amortização ocorreu ao longo deste mês, e a empresa acresceu US$ 300 milhões ao valor inicialmente previsto. O saldo remanescente das dívidas que fazem parte do acordo está em US$ 1,7 bilhão, ou R$ 6,3 bilhões, com Banco do Brasil, Banco da China, Bradesco e Santander.

Segundo a JBS, os pagamentos autorizam, mas não obrigam, a empresa a extinguir o acordo, o que poderá ser feito após negociações entre as partes para alongar prazos e baixar os juros.