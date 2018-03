JBS vende de Five Rivers e conclui programa de desinvestimento

São Paulo – A JBS anunciou nesta sexta-feira a conclusão da venda de todas as operações de confinamento de gado da Five Rivers Cattle Feeding nos Estados Unidos, encerrando assim o programa de desinvestimentos da empresa.

As operações da Five Rivers foram vendidas para afiliadas da Pinnacle Asset Management LP por cerca de 200 milhões de dólares, conforme anúncio da operação realizado em janeiro.

“Com a conclusão da venda da Five Rivers EUA, a JBS encerra a bem-sucedida implementação do seu programa de desinvestimentos, que resultou em uma importante desalavancagem e reforço de liquidez para a companhia”, disse a maior processadora de carnes do mundo.

Entre os ativos alienados pela JBS, desde que foi envolvida em um esquema de corrupção no ano passado, estão Vigor Alimentos, as operações de carne bovina na Argentina, Paraguaie Uruguai e a Five Rivers.