JBS compra margarinas da Bunge por R$ 700 milhões

São Paulo — O grupo JBS anunciou nesta sexta-feira que fechou um acordo para aquisição de ativos de margarina da Bunge Alimentos no Brasil por 700 milhões de reais, em operação que envolve três unidades fabris em São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.

“Pelo acordo, serão adquiridas diversas marcas, entre elas Delícia, Primor e Gradina”, afirmou a JBS em comunicado.

O negócio “fortalece a posição da Seara (unidade de alimentos processados do grupo) no mercado de margarinas do Brasil”, acrescentou a empresa.

Essa é a segunda grande operação da Bunge no Brasil neste ano. Em julho, a companhia decidiu incluir todos os seus ativos de etanol e açúcar do país em uma joint venture com a petroleira BP, em um acordo pelo qual recebeu 775 milhões de dólares.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), dentre outras condições, disse a JBS.