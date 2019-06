JBS ampliará em 50% capacidade produtiva da unidade de Ituiutaba

Augusto Decker, do Estadão Conteúdo

Por Augusto Decker, do Estadão Conteúdo

São Paulo — A JBS anunciou que pretende ampliar em 50% a capacidade de produção da unidade da Friboi em Ituiutaba (MG). A intenção é atender a mercados do exterior, como China – que, desde a quinta-feira, 13, já pode comprar carne bovina do Brasil novamente -, Europa, Oriente Médio e Chile.

A companhia pretende começar um segundo turno de trabalho na unidade e criar 700 novas vagas de trabalho. Nos últimos meses, a companhia realizou aporte de R$ 45 milhões para a ampliação.

Segundo a empresa, a planta recebe hoje uma comitiva dos Estados Unidos como parte da missão do país no Brasil para inspecionar frigoríficos. A unidade é uma das que está na lista a ser habilitada para vender carne bovina in natura aos EUA.

“O incremento no volume da produção da planta de Ituiutaba a torna ainda mais estratégica no atendimento a todas as nossas certificações de exportação. Além disso, os novos postos de trabalho nos tornarão uma das principais empresas empregadoras da região, o que é motivo de muito orgulho”, afirmou em nota o presidente da Friboi, Renato Costa.