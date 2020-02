Japoneses compram dona do papel higiênico Personal por R$ 2,3 bilhões

As empresas japonesas Daio Papel e Marubeni compraram a fabricante brasileira de papel Santher, dona da marca de papel higiênico Personal, por 2,3 bilhões de reais. A transação ainda precisa passar pelo Cade. Em 2019, a Santher teve faturamento de 1,5 bilhão de reais, com lucro de 30 milhões de reais.

Com a transação, Daio fica com 51% do negócio, e Marubeni fica com 49%. A Daio é líder em produção de papeis tipo tissue na Ásia, e de produtos para cuidados pessoais. Já a Marubeni atua em diversos segmentos, como bens de consumo, alimentos, energia e finanças. Com a aquisição, passa a atuar também no mercado de cuidados pessoais.

A Santher foi fundada há 82 anos na zona leste de São Paulo pelo libanês Fadlo Haidar. Produz papéis higiênicos, lenços de papel, guardanapos, toalhas de papel, protetores e absorventes femininos, fraldas e lenços umedecidos para bebês. Além do Personal, é dona das marcas Sym, Snob, Kiss, Charme e Santapel, e também tem linhas especiais voltadas para o mercado corporativo.

Em comunicado, a empresa afirma que a meta dos novos acionistas é reorganizar o sistema produtivo da fabricante e implementar medidas para estimular o crescimento da companhia. Uma das ações para isso é a oferta de produtos premium, como forma de potencializar a força das marcas da Santher. Eles planejam ainda dar início à fabricação e distribuição de fraldas adultas, e reforçar o foco em produtos voltados para empresas, com foco em hospitais e clínicas.

“Vamos agregar às nossas potencialidades de gestão e governança, recursos financeiros e sinergias, bem como tecnologias de produtos e processos, melhorando o atendimento às sociedades brasileira e latino-americana”, disse José Rubens de la Rosa, CEO da Santher, em comunicado.