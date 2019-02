Itaú Unibanco tem lucro líquido de R$ 25 bilhões em 2018

São Paulo – O Itaú Unibanco registrou lucro líquido de R$ 6,478 bilhões no quarto trimestre do ano passado, elevação de 3,15% ante o visto um ano antes, de R$ 6,280 bilhões. Ante os três meses anteriores, quando a cifra foi de R$ 6,454 bilhões, a alta foi de 0,4%.

No ano fechado de 2018, o lucro líquido recorrente do Itaú somou R$ 25,733 bilhões, elevação de 3,43% ante 2017, quando a cifra foi de R$ 24,879 bilhões.

O banco destaca crescimento de 11,0% no resultado antes de impostos e participações minoritárias em 2018 devido ao menor custo de crédito por conta da melhora do risco de clientes do Banco de Atacado. Ressalta ainda o aumento das receitas com prestação de serviços, parcialmente compensado por maiores despesas operacionais (não decorrentes de juros).

“O ano de 2018 foi marcante para o Itaú Unibanco não apenas pelos bons resultados financeiros que obtivemos, mas também porque começamos a materializar as iniciativas que nos levarão a atingir nosso objetivo de longo prazo, que direcionará nossos investimentos e iniciativas daqui para frente: ser um banco 100% centrado no cliente”, avalia o presidente do Itaú, Candido Bracher, em nota à imprensa.

A carteira de crédito do Itaú, incluindo garantias financeiras prestadas e títulos privados, atingiu R$ 636,9 bilhões ao final de 2018, representando aumento de 6,1% em relação ao mesmo período de 2017. Ante o terceiro trimestre, o saldo foi 0,1% maior. O banco destaca, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, o desempenho do segmento de Pessoas Físicas, que aumentou 10,3% e o de Micro, Pequenas e Médias Empresas, com crescimento de 14,4%.

Apesar da redução dos spreads no ano, o banco destaca que o maior volume de crédito e o melhor mix de produtos levaram ao crescimento de 2,2% da margem financeira com clientes no ano passado em relação a 2017.

O Itaú fechou dezembro com R$ 1,650 trilhão em ativos totais, alta de 9,7% em um ano. Na comparação com setembro, a alta foi de 2,3%.

O patrimônio líquido do banco foi a R$ 131,757 bilhões no quarto trimestre, aumento de 3,8% em um ano e de 5,4% no comparativo trimestral. O retorno (ROE, na sigla em inglês) do Itaú foi a 21,8% fim de dezembro contra 21,3% ao término de setembro e 21,9% um ano antes. No ano de 2018, ficou em 21,9% contra 21,8% em 2017.