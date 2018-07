Itaú Unibanco prevê ter 120 mil terminais Pop Credicard até o fim de 2018

São Paulo – O Itaú Unibanco acredita que terá cerca de 120 mil terminais de pagamento Pop Credicard até o fim de 2018, disse o vice-presidente de finanças e relações com investidores do grupo, Caio Ibrahim David, em teleconferência com jornalistas nesta terça-feira.

O Itaú Unibanco lançou há duas semanas a Pop Credicard, adquirente de cartões de crédito com ênfase em microempreendedores e pequenas empresas, num contra-ataque a rivais como o PagSeguro, que cresceram rapidamente com ofertas de isenção de mensalidade e taxas menores para lojistas.

David disse também que o Itaú Unibanco deve lançar nos próximos meses um cartão pré-pago para lojistas e microempreendedores não bancarizados, a exemplo do que anunciou a Cielo, adquirente líder do mercado.

Além disso, o Itaú Unibanco pretende lançar em breve um produto de adquirência em parceria com sua rede bancária.