Itaú Unibanco lança Credicard Pop, a maquininha para micronegócios

São Paulo – O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira o lançamento da Credicard Pop, sua adquirente de cartões de crédito com ênfase em microempreendedores e pequenas empresas, num contra-ataque a rivais como o PagSeguro, que cresceram rapidamente com ofertas como isenção de mensalidade e taxas menores a lojistas.

O serviço, mais simplificado do que o oferecido pela marca master do Itaú Unibanco, a Rede, será vendida por 12 parcelas de 29,90 reais. Isenta de mensalidade, a Credicard Pop cobrará taxa por operação de 1,99 por cento nas compras pagas com cartão de débito e de 3,98 por cento no crédito.

Os clientes do Credicard Pop receberão obrigatoriamente os recursos da venda em D+1 no caso de compras pagas com cartão de débito e em D+2 nas pagas com cartão de crédito.

A expectativa do banco é vender de 100 mil a 150 mil de máquinas da Credicard Pop a lojistas ainda neste ano, disse o presidente da Rede, Marcos Magalhães.