Itaú Unibanco espera mercado de capitais ativo em 2019, diz diretor

São Paulo — O ano de 2019 deverá ser bastante ativo para o mercado de capitais, com possibilidade de os 200 bilhões de reais em emissões de 2018 serem superados, disse nesta terça-feira, 23, Caio Ibrahim David, diretor geral do banco de atacado do Itaú Unibanco.

O executivo reiterou expectativa de crescimento entre 8 por cento e 11 por cento para a carteira de crédito total do banco neste ano.

“Esperamos crescimento bastante saudável da nossa carteira de crédito. Não estamos imaginando pressões em função de eventual deterioração”, disse.

Para o crédito no Brasil, Ibrahim disse esperar que o crédito volte a representar cerca de 50 por cento do PIB “aos poucos”.