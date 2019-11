Itaú Unibanco é atingido por instabilidade política na América Latina

São Paulo – A instabilidade política que atinge a América Latina atingiu os negócios do Itaú Unibanco na região, afirmou o presidente-executivo do maior banco privado brasileiro, Candido Bracher, nesta terça-feira.

Bracher disse a jornalistas que o Itaú Unibanco reduziu o ritmo de novos empréstimos na Argentina este ano, diante da instabilidade gerada pelo processo eleitoral no país.

Após a vitória de Alberto Fernandez na eleição argentina, o Itaú Unibanco vai considerar as futuras políticas do novo governo para decidir sobre sua estratégia no país.

“Estamos esperando para ver se o Itaú vai reduzir as operações no país ou acelerar”, disse ele. A carteira de crédito do Itaú Unibanco na Argentina encolheu 10,1% nos 12 meses encerrados em setembro, totalizando 8,8 bilhões de reais.

No Chile, o banco foi forçado a fechar temporariamente nove de suas 200 agências diante dos intensos protestos populares que atingem o país há dias, disse o vice-presidente financeiro do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho.

Apesar disso, Bracher disse que as operações do banco no Chile estão “evoluindo bem e progredindo constantemente.” “Estamos preocupados sobre os protestos, mas parece que o pior está para trás”, afirmou o presidente do Itaú Unibanco.

Na véspera, o recém-empossado ministro das Finanças do Chile, Ignacio Briones, disse que a economia do país provavelmente crescerá entre 2% e 2,2% em 2019, um redução em relação aos 2,6% estimados anteriormente após mais de duas semanas de protestos na nação andina.

O Itaú controla o banco chileno Itaú CorpBanca desde 2016. O banco é parte importante da estratégia de internacionalização do Itaú Unibanco.

O Itaú Unibanco divulgou na noite da véspera alta de 10,9 por cento no lucro líquido recorrente do terceiro trimestre, a 7,165 bilhões de reais. As ações do Itaú lideravam as altas do Ibovespa nesta terça-feira, avançando 2% às 11h35, depois do banco mostrar no balanço trimestral controle de custos e alta de receita com tarifas, segundo analistas.

As operações latino-americanas do Itaú Unibanco ainda são uma pequena parte dos negócios do grupo. O lucro da região no terceiro trimestre foi de 359 milhões de reais.

Na semana passada, o presidente do Santander Brasil, Sergio Rial, afirmou que o banco vai manter seus planos de ampliar a carteira de crédito ao consumo na Argentina.