Itaú Unibanco considera baixo o risco de perder processo de até R$ 7,6 bi

SÃO PAULO (Reuters) – O Itaú Unibanco afirmou nesta quarta-feira considerar baixo o risco de perder uma disputa judicial, após uma decisão na qual foi condenado a pagar 7,6 bilhões de reais.

O valor refere-se a uma antiga disputa com uma empresa que acusa o banco de ter cobrado taxas indevidas. A decisão da justiça de primeira instância do interior paulista foi veiculada em reportagem do Valor Pro.

Em resposta, o Itaú Unibanco enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um comunicado afirmando que o valor homologado “é contrário à lei e à jurisprudência, a qual é unânime que os juros em condenações judiciais não podem ser capitalizados”.

O banco afirmou considerar remoto o risco de perda no processo em referência e que vai recorrer da decisão.