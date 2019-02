Itaú tem projeto para compartilhar caixas automáticos

São Paulo – O Itaú Unibanco possui, segundo Roberto Egydio Setubal, presidente e CEO do Itaú Unibanco, um projeto-piloto de compartilhamento de ATMs (caixas eletrônicos e atendimento). “O compartilhamento seria interessante para os clientes. Esta será uma tendência para 2013”, disse o executivo nesta terça-feira, em conversa com a imprensa.

Sem dar mais detalhes sobre uma possível parceria, Setubal disse que o Itaú pode ter novidades sobre o compartilhamento de ATMs ao longo deste ano.

O executivo contou ainda que a reunião desta manhã, do Ministério da Fazenda, Banco Central e banqueiros, serviu para discutir o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e das demais grandes instituições brasileiras nos financiamentos. “O foco seria em infraestrutura”, resumiu.

Do lado dos banqueiros, o objetivo foi, segundo Setubal, saber quais as prioridades do governo no contexto atual e vice e versa. “O ministro (Guido Mantega, da Fazenda) quis entender as condições de mercado, o que estamos esperando para este ano e como estamos vendo o crescimento do crédito em 2013.”