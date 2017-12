Itaú confirma captação de US$ 1,25 bilhão no exterior

São Paulo – Em Comunicado ao Mercado, o Itaú Unibanco confirmou a emissão de notas subordinadas perpétuas com captação de US$ 1,25 bilhão. A data da emissão será de 12 de dezembro.

A taxa fixa de remuneração aos investidores será de 6,125% ao ano, válida até o 5º aniversário das notas. A partir dessa data, a taxa será recalculada a cada cinco anos com base na taxa dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

O Itaú poderá recomprar os títulos no 5º ano após a emissão, ou em qualquer data de pagamento subsequente a este período.

Com a emissão, o índice de capitalização Nível I do banco terá acréscimo de 0,6 ponto porcentual, considerando a taxa de câmbio de 30 de novembro com cotação a R$ 3,26.