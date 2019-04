Italiana Ferrero adquire divisão de biscoitos da Kellogg

A gigante italiana do ramo de alimentos Ferrero anunciou nesta segunda-feira, 1º, que chegou a un acordo para a aquisição da divisão de biscoitos, snacks de fruta e sorvetes da multinacional americana Kellogg.

A Ferrero adquiriu esse setor da Kellogg por 1,3 bilhão de dólares, informou a marca italiana em comunicado.

O grupo Ferrero, fundado em 1946 em Piamonte (norte da Itália), é o terceiro produtor europeu de doces e sexto do mundo, com produtos como Nutella e os bombons Ferrero Rocher, entre outros. Em 2015, a Ferrero começou uma nova era de aquisições a fim de fortalecer sua posição no mercado mundial.

Depois de ter adquirido em 2017 outras marcas nos Estados Unidos, o mercado desse país representa agora para a Ferrero 7,5% de seu volume de negócios.