Investimentos da Klabin triplicam no 2º tri de 2019 para R$ 581 milhões

São Paulo – A Klabin investiu R$ 581 milhões no segundo trimestre de 2019, o triplo do informado um ano antes, quando foram aportados R$ 193 milhões. O resultado também implica em um aumento de 95,6% ante o volume aportado no primeiro trimestre, de R$ 297 milhões. No acumulado do semestre, a companhia investiu um total de R$ 877 milhões, o dobro da soma investida nos primeiros seis meses do ano passado, de R$ 423 milhões.

Do total empregado pela Klabin de abril a junho de 2019, R$ 92 milhões foram destinados a operações florestais, R$ 144 milhões à continuidade operacional das fábricas e R$ 57 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões. No período, a empresa também deu início aos desembolsos referentes ao Projeto de expansão Puma II, que no trimestre somaram R$ 288 milhões.

No informe de resultados, a Klabin explica que ao longo do trimestre o projeto avançou de acordo com o cronograma, finalizando o segundo mês de trabalho, “com 85% dos principais processos que compõem a nova linha de produção já contratados. Além disso, a empresa deu início à construção civil das áreas para a Máquina de Papel, Linha de Fibras, Caldeira, entre outras, de acordo com o previamente planejado”.

Fluxo de caixa livre

No segundo trimestre, a companhia registrou um fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários, de R$ 368 milhões, impulsionado positivamente pelo aumento do Ebitda ajustado no comparativo anual. Conforme a companhia, a liquidação antecipada do Refis impactou o capital de giro negativamente em R$ 328 milhões, de maneira extraordinária.

Além disso, o processo de liability management colocado em prática pela companhia impactou pontualmente o montante de juros pagos e recebidos, com despesas da ordem de R$ 165 milhões no trimestre em razão dos processos de reestruturação financeira.

Entre janeiro e junho deste ano, as despesas relativas ao processo de reestruturação financeira da Klabin totalizaram cerca de R$ 260 milhões.