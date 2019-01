Investidores questionam futuro da Amazon após divórcio de Jeff Bezos

NOVA YORK (Reuters) – As ações Amazon.com alternaram alta e baixa nesta quinta-feira, com investidores questionando como o iminente divórcio do fundador da companhia, Jeff Bezos, afetará o seu controle sobre a empresa mais valiosa de Wall Street e seus planos ambiciosos de expansão.

Bezos, quem a Forbes lista como a pessoa mais rica do mundo com uma fortuna estimada em 136,2 bilhões de dólares, disse por meio do Twitter na quarta-feira que ele e sua esposa, Mackenzie, com quem está casado há 25 anos, se divorciarão.

Às 18:12 (horário de Brasília), a ação da Amazon cedia 0,4 por cento no pregão eletrônico Nasdaq.

A separação põe em dúvida como o casal dividirá a fortuna, que inclui cerca de 16 por cento de participação no valor de mercado de aproximadamente 811,4 bilhões de dólares da Amazon.

As leis de divórcio em Washington, onde os dois moram, determinam que bens adquiridos durante o casamento normalmente são divididos igualmente entre as partes.

Grande parte dos analistas e dos gestores de recursos estão otimistas e dizem que a separação não ditará mudança relevante na liderança da empresa ou em suas perspectivas de crescimento. Mas Doug Kass, que administra o fundo de hedge Seabreeze Partners, disse que vendeu sua fatia na Amazon após a notícia do divórcio. O movimento ocorreu após inicialmente comprar uma fatia no fim de dezembro e colocar a Amazon na “lista de melhores ideias”.

“É prematuro perguntar o que acontece com a Amazon quando Jeff Bezos escolher entregar as tarefas diárias da companhia que ele fundou?”, afirmou.

Robert Bacarella, gestor de portfólio do fundo Monetta, disse que, embora não esteja mudando seu investimento na Amazon, espera que outros participantes do mercado reduzam suas participações devido a preocupações sobre o impacto do divórcio.

Para Thomas Forte, analista da D.A. Davidson, as dúvidas sobre o futuro da companhia devido ao divórcio são legítimas devido à influência de Jeff Bezos. Se ele deixar a companhia por qualquer motivo, as ações provavelmente cairiam imediatamente mais de 10 por cento, afirmou.

(Por David Randall)