Investidor diz que Sky pode valer até US$50 bilhões

Londres – Crispin Odey, um dos 20 maiores investidores da rede de TV por satélite Sky, afirmou que espera uma guerra de ofertas pela companhia neste ano e que a empresa pode ser avaliada em até 50 bilhões de libras (65,5 bilhões de dólares).

A operadora de televisão por assinatura é alvo de ofertas da rival norte-americana Comcast e da Twenty-First Century Fox, que atualmente detém 39% da companhia e pretende obter o controle sobre ela.

A proposta de 10,75 libras por ação feita pela Fox foi superada pela oferta de 12,50 libras feita pela Comcast em abril, que avaliou a empresa em 31 bilhões de dólares.

Enquanto isso, Comcast e Walt Disney estão disputando a compra da maior parte dos ativos de TV e cinema da Fox, buscando se defenderem de rivais online como Netflix e Amazon.com. A Disney elevou sua oferta pelos ativos da Fox na quarta-feira, superando a proposta feita pela Comcast.

A decisão da Disney elevou especulações de que a Fox poderá responder elevando sua oferta pela Sky, para superar a proposta da Comcast.

Odey, fundador do fundo de hedge Odey Asset Management, afirmou à Reuters que a oferta da Disney elevou o valor da Sky para cerca de 13,50 libras por ação, mas sua avaliação do fluxo de caixa livre da Sky indica que as ofertas podem levar esse número ainda mais para cima.

“Fizemos as contas e o ponto é que a dívida é tão simples e barata de ser equacionada que eles poderiam facilmente pagar 18 libras pela Sky”, disse Odey.

A base para a empresa ser avaliada em cerca de 50 bilhões de libras, ou cerca de 26 libras por ação, consiste no potencial do fluxo de caixa subir de 1,6 bilhão para 2,5 bilhões de libras no próximo ano diante de queda nos custos de programação e melhora nas vendas, disse Odey.

Mas o analista Ian Whittaker, da Liberum, afirmou que o espaço para tal valorização da Sky pode ser limitado. “Não achamos que a empresa vai receber uma oferta mais que 10% maior que a proposta da Comcast, o que implica em 13,75 libras, valor onde as ações já estão”, afirmou o analista.