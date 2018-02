International Paper tem forte alta no lucro do 4º trimestre

São Paulo – A International Paper divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,46 bilhão no quarto trimestre de 2017, bem acima do ganho de US$ 218 milhões obtido em igual período do ano anterior. O lucro por ação subiu para US$ 3,50, de US$ 0,53 um ano antes.

Segundo a empresa, o resultado do último trimestre foi favorecido por um benefício fiscal no valor de US$ 1,2 bilhão proveniente da reforma tributária dos EUA, aprovada no Congresso americano em dezembro.

Com ajustes, o lucro por ação ficou em US$ 1,27 entre outubro e dezembro, ante US$ 0,67 no mesmo intervalo de 2016.

Em todo o ano de 2017, a International Paper registrou lucro de US$ 2,1 bilhões, ante US$ 904 milhões no ano anterior.