Intel diz que irá eliminar vulnerabilidade em seus chips

Santa Clara – A Intel disse nesta quarta-feira que está trabalhando para eliminar uma vulnerabilidade em seus produtos e afirmou que os usuários não serão significativamente afetados por possíveis falhas no desempenho dos computadores até que o problema seja resolvido.

A companhia distribuiu um comunicado após o portal britânico The Register ter informado sobre falhas em alguns produtos da Intel. As ações da empresa fecharam o dia em queda de 3,39% após a notícia.

De acordo com a Intel, o problema não é unicamente em seus produtos, apesar do The Register ter focado nos chips da companhia. A Intel disse que colabora com outras empresas para resolver a questão.

A companhia disse que está atuando em resposta a novas investigações que mostram métodos de software que poderiam ser explorados para coletar indevidamente informações importantes de equipamentos de informática.

Segundo a Intel, as vulnerabilidades detectadas não permitem corromper, modificar ou apagar informações. A empresa disse, ainda, que planeja revelar o problema na próxima semana. Fonte: Associated Press.