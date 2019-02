Intel anuncia investimento de US$ 7 bilhões nos EUA

Ao lado do defensor do “made in America” Donald Trump, a gigante americana dos microprocessadores Intel anunciou na Casa Branca, nesta quarta-feira (8), um investimento de US$ 7 bilhões em uma fábrica do Arizona.

Sem perder a oportunidade, o presidente americano vinculou esse investimento a sua chegada ao poder.

De acordo com a Intel, esses US$ 7 bilhões vão permitir a criação de 3.000 empregos de forte valor agregado e “de alta renda” e de 10.000 vagas indiretas.

“A Intel está muito orgulhosa de que a maioria da nossa fabricação seja feita aqui, nos Estados Unidos, e que a maioria da nossa pesquisa e desenvolvimento esteja nos Estados Unidos”, afirmou o CEO da empresa, Brian Krzanich, na Casa Branca.

A decisão – reconheceu Krzanich – foi adotada em apoio à política de desregulação e de redução de impostos promovida pelo governo Trump, que “torna verdadeiramente vantajoso produzir nos Estados Unidos”.

O anúncio vai na contramão da rebelião do setor tecnológico, que se opõe ao decreto migratório do presidente.