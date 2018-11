Instituto Aquila inicia um novo ciclo

Quais os rumos da política e da economia para o Brasil de 2019? Como estimular a criatividade nas organizações? De que forma inovar na gestão de empresas e governos? Todos esses temas foram debatidos no dia 31 de outubro, no teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte. O evento teve como motivação os sete anos de aniversário do Instituto Aquila, consultoria de soluções avançadas em gestão.

A data marca o fechamento do primeiro ciclo de vida do instituto, que, desde 2011, se estabeleceu como uma empresa brasileira de consultoria internacional. Agora, está adotando uma nova identidade visual e um pacote de inovações, com destaque para o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que leva em conta uma série de critérios, incluindo educação, saúde, desenvolvimento socioeconômico e mobilidade, para diagnosticar áreas que demandam maior atenção dos gestores públicos. “Estamos virando uma página da nossa história, depois de sete anos”, afirma Raimundo Godoy, conselheiro, diretor técnico e referência do instituto.

O IGMA vai ajudar o gestor a tomar decisões porque reúne, de maneira simples e objetiva, dezenas de diferentes indicadores. “O índice foi bem recebido pelas prefeituras que já o testaram. Será uma ferramenta importante de gestão eficiente”, afirma ele, que foi executivo durante 20 anos em empresas do segmento automotor no Brasil, Itália, Espanha e Argentina. Fundado na capital mineira, o Instituto Aquila tem escritório em São Paulo e Manaus, além de três filiais no exterior, nas cidades de Zurique (Suíça), Sydney (Austrália) e Cáli (Colômbia). É citado como instituição de referência no ranking organizado pela Fundação Dom Cabral no relatório da instituição britânica Source Global Research, referência em pesquisas no segmento.

7 anos de trajetória

500 profissionais envolvidos

450 clientes públicos e privados

1 200 projetos executados

54 segmentos de atuação

12 soluções de gestão para o setor privado

6 soluções para o setor público

25 cases de sucesso (5 no setor público)

6 livros publicados

18 países atendidos

3 escritórios internacionais

12 cursos são ofertados pela Escola de Gestão Aquila

Pacote de soluções

O instituto trabalha com uma série de soluções de gestão. Para o setor privado, fornece assessoria para geração de receitas, controle de custos e despesas, alinhamento de metas, gestão (rotina, processos, projetos, caixa, sistemas de informação, demanda, manutenção e profissional de empresas) e planejamento de novos negócios.

Já o setor público conta com serviços de arrecadação, redução de desperdícios, gestão dos compromissos de governo, meritocracia e capacitação dos servidores e gestão da educação. A empresa é conhecida pela agilidade com que entrega soluções alinhadas com as melhores práticas do mercado global – o time de especialistas tem apoio integral do back office de gestão. O Aquila honra o compromisso de entregar de forma clara os resultados mensais, para que os clientes possam monitorar e mensurar seus ganhos reais.

Entre os especialistas do instituto estão José Martins de Godoy, presidente do Conselho de Administração, que foi chefe do departamento de engenharia metalúrgica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por vários mandatos. O conselheiro e sócio do Aquila Carlos Alberto Bottrel é Ph.D. em metalurgia pela Colorado School of Mines e coordenou 37 missões de executivos ao Japão e Estados Unidos para aprendizado de metodologias de qualidade e gestão.

Premiação

Todos os anos, no aniversário de sua fundação, o Aquila celebra com um dia de palestras sobre gestão de excelência global. Neste ano, os cerca de 600 participantes acompanharam os painéis liderados por nomes do porte do jornalista William Waack, do editor executivo da revista EXAME, José Roberto Caetano, e do professor de negociação e empreendedorismo Kandarp Mehta.

Além disso, 20 clientes do instituto foram premiados durante o evento. Eles se destacaram pela qualidade de seus trabalhos em gestão. O evento foi finalizado com um show da banda mineira Skank. “O evento é uma oportunidade de compartilhar com a comunidade reflexões e boas práticas de gestão”, afirma Raimundo Godoy, do Instituto Aquila.

Clientes de sucesso Conheça os homenageados da premiação deste ano Anglo American

Grupo Carbel

Brasmoto

Alfa Transportes

Jaguar Mining

Vicunha Têxtil

Grupo Bandeirantes

de Comunicação

Secretaria Municipal

de Educação de Manaus

Coteminas

Cipatex

Itacamba Cemento

Qualicorp

Reis Advogados Associados

Esdeva

Cia. Iguaçu de Café Solúvel

Frooty

Atacadão Macre

Extrabom Supermercados

Cerealis

ASBZ Advogados