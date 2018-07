Instagram não é solução instantânea para problemas do Facebook

São Francisco- As previsões para a receita do Facebook que alarmaram os investidores, resultando no pior desempenho diário de suas ações na quinta-feira, aumentam a pressão sobre a divisão Instagram para conquistar mais anunciantes.

Usuários do Instagram e Facebook veem o mesmo número de anúncios, mas os preços no Instagram são metade do que o Facebook cobra por causa do número limitado de anunciantes disputando pontos no Instagram, afirmaram quatro anunciantes.

Investidores têm contado com a receita do Instagram para superar a estagnação no uso do aplicativo principal do Facebook. Mas a lacuna que a publicidade no Instagram tem que preencher aumentou muito mais cedo do que o esperado.

A empresa de mídia social sofreu a maior perda diária na história do mercado de ações dos EUA, com redução de 120 bilhões de dólares em valor de mercado, conforme as ações caíram 19 por cento depois que os executivos previram anos de margens de lucro mais baixas devido a pressão regulatória sobre a privacidade.

Usuários do Instagram não estão acostumados a clicar em links nas postagens, o que torna o serviço menos eficaz na geração de compras online do que o Facebook, disse Erik Huberman, fundador da agência de compra de anúncios Hawke Media.

Os dados sobre visualização de anúncios são insuficientes em comparação com o Facebook, acrescentou.

“Existem questões fundamentais com a plataforma … que significa que qualquer tipo de profissional de marketing moderno hesitaria em aumentar gastos no Instagram “, disse Huberman.

Alguns anunciantes que gostam do Facebook estão vendo resultados abaixo do esperado no Instagram, de acordo com anunciantes. Outros foram bloqueados pela barra mais elevada de conteúdo no Instagram e um desconforto geral entre os anunciantes sobre um novo serviço, disseram os anunciantes.

“Muitas empresas não colocam anúncios no Instagram porque a realidade é que eles não têm o conteúdo para jogar no Instagram” disse David Herrmann, diretor de publicidade da Social Outlier, que gasta quase 15 milhões de dólares a cada trimestre em anúncios no Facebook em nome dos clientes.

O Instagram é a unidade com crescimento mais rápido de receita da empresa-mãe, mas tem 4 milhões de anunciantes mensais a menos globalmente. Como o Instagram mostrando mais anúncios, o preço médio por anúncio em toda a família de aplicativos do Facebook diminuiu em dois trimestres seguidos após um ano de crescimento. Uma nova lei de privacidade na Europa também afetou os preços.

Os resultados mais recentes levaram o analista Scott Devitt, da Stifel, Nicolaus & Co a reduzir uma estimativa de receita do Instagram para 2019 para 13 bilhões de dólares ante 14,64 bilhões, com expectativas menores de preços e visualizações.

Instagram e Facebook se recusaram a comentar essa história.