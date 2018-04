Infraero adia licitação de área para terminal de cargas no Campo de Marte

São Paulo – A Infraero informou nesta segunda-feira, 16, que resolveu adiar a licitação de concessão de uma área para terminal de cargas no Aeroporto Campo de Marte (SP), “para que as empresas interessadas tenham mais tempo para avaliar o projeto e apresentar suas propostas”. Ainda não há uma nova data para a entrega e abertura das propostas.

A estatal realizaria nesta terça-feira a licitação para conceder à iniciativa privada a exploração comercial de um armazém de 4,3 mil m2 que servirá como terminal de carga no terminal paulistano. A disputa, que estava marcada para as 9h no portal de licitações eletrônicas do Banco do Brasil, prevê a concessão do espaço por 10 anos e tem preço mínimo mensal de R$ 60 mil e preço básico inicial de R$ 100 mil.