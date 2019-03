Indra compra brasileira Politec por 100 mi de euros

Madri – A multinacional espanhola Indra comprará por 100 milhões de euros, através de sua filial no Brasil, a totalidade das ações da Politec, empresa brasileira especializada em serviços de tecnologia da informação.

A Indra informou nesta sexta-feira à Comissão Nacional da Bolsa de Valores (CNMV) da Espanha que a compra será feita em dois pacotes.

O primeiro, de 93,43% do capital social – composto pela participação dos membros fundadores e da Mitsubishi Corporation -, custará 98 milhões de euros, segundo os cálculos da Indra, a pagar em 2014.

Os 6,57% restantes, em mãos de acionistas minoritários, serão adquiridos por cerca de 2 milhões de euros, segundo estima a empresa espanhola, que pagará a quantia no fechamento da operação, prevista para antes de 30 de setembro.

A Indra advertiu que este valor “é ajustável em alta ou em baixa” pelas variações da dívida líquida conjunta, assim como pela evolução das vendas e do resultado operacional líquido (Ebit).

A Politec, com 40 anos de atividade, teve receita de 180 milhões de euros no ano passado e emprega cinco mil pessoas no Brasil.

A divisão da Indra no Brasil conta com 1 mil trabalhadores e faturou 70 milhões de euros no ano passado.

A integração da companhia fará com que a Indra passe a faturar 250 milhões de euros no mercado brasileiro.

Esta operação transformará o Brasil no segundo maior mercado para a Indra, com 10% das vendas, e também fará com que a América Latina passe a fornecer 22% do negócio do grupo.