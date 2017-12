Indonésia planeja adquirir fatia da Rio Tinto em mina da Freeport

Jacarta – A Indonésia planeja adquirir a fatia de 40 por cento da Rio Tinto, na gigante mina de cobre de Grasberg, operada pela unidade local da Freeport-McMoRan, disse o ministro de Minas do país.

Pelos termos de uma joint venture formada em 1996, a Rio Tinto tem 40 por cento no contrato da Freeport para operar a Grasberg, o que lhe confere 40 por cento da produção acima de níveis específicos até 2021 e 40 por cento de toda a produção após 2022.

Conforme um acordo anunciado em agosto, a Freeport, com sede em Phoenix, no Estado de Arizona, disse que iria repassar a sua fatia de 51 por cento da PT Freeport Indonesia para o governo do país asiático, para atender regras locais.

A Indonésia planeja, em 2018, completar a aquisição da participação da Rio Tinto na mina, como parte da compra dos 51 por cento da Freeport Indonesia pelo Ministério de Empresas Estatais e outras unidades governamentais, disse nesta terça-feira o ministro de Energia e Mineração, Ignasius Jonan.

“Para alcançarmos os 51 por cento, há os 40 por cento da Rio Tinto que serão adquiridos pelo Ministério de Empresas Estatais, junto com as empresas regionais e as tribos (Papuan) ligadas às operações de PT Freeport Indonesia”, disse Jonan.