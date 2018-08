Indiana Ola, forte concorrente da Uber, ingressa no mercado britânico

Nova Délhi – A empresa indiana de transporte compartilhado por aplicativo Ola disse na terça-feira que planeja lançar serviços no Reino Unido este ano, meses após a expansão das operações na Austrália, intensificando sua rivalidade com a norte-americana Uber Technologies [UBER.UL].

A Ola obteve licenças para iniciar operações no sul de Gales em setembro, bem como na grande Manchester, e planeja expandir em todo o país até o final do ano, informou a empresa em comunicado.

A empresa oferecerá veículos particulares para aluguel, assim como os famosos táxis pretos britânicos em sua plataforma, e adicionará mais opções de transporte no futuro.

Ola e Uber, que contam com investimentos do grupo japonês SoftBank Group, como concorrentes, têm competido no mercado indiano de táxis de 12 bilhões de dólares e, nos últimos meses, levaram sua rivalidade ao exterior.

Em fevereiro, a Ola fez sua primeira incursão fora da Índia ao iniciar operações na Austrália, que conta com forte presença do Uber. A Ola tem atualmente 40 mil motoristas em sua plataforma nas sete cidades australianas onde opera.

O Uber também está presente na Grã-Bretanha.

“Isso poderia pressionar o Uber e levá-las a uma possível fusão na Índia”, disse Shah, acrescentando que a Ola poderia usar sua estratégia de expansão internacional nos territórios do Uber como alavancagem.

O Uber, em março, decidiu sair do sudeste da Ásia, permitindo que se concentrasse na Índia.

A Ola, fundada em 2011, tem 1 bilhão de viagens a cada ano no mundo e tem mais de 1 milhão de motoristas parceiros em mais de 110 cidades.

A empresa também está expandindo para a entrega de alimentos e fez parceria com a Microsoft Corp para construir uma plataforma para carros em rede e está experimentando veículos elétricos.