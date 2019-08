Iguatemi tem lucro praticamente estável no 2º trimestre

São Paulo — A administradora de shoppings de alto padrão Iguatemi teve lucro líquido praticamente estável no segundo trimestre em relação ao mesmo período um ano antes, conforme impostos e níveis de depreciação maiores ofuscaram receitas sadias no período.

Em balanço divulgado nesta terça-feira, 6, a companhia reportou lucro líquido de 60,1 milhões de reais entre abril e junho ante 60,6 milhões de reais apurados em igual intervalo de 2018.

A diretora financeira do Iguatemi, Cristina Betts, disse que a inauguração de um novo outlet em Santa Catarina parcialmente vem afetando os resultados do grupo, contribuindo para taxas de depreciação mais altas, bem como reduzindo o nível de ocupação para 92,1%, de 94,6% em junho do ano passado.

“Todo empreendimento tem uma curva de maturação e temos um cronograma de entrada de novas lojas para o outlet… É claro que puxa a ocupação média para baixo, mas mesmo assim nossa performance de receita foi muito boa”, afirmou Betts.

A receita líquida trimestral do Iguatemi cresceu 7,2% ano a ano, para 187,7 milhões de reais. As vendas mesmas lojas subiram 6,9%, enquanto as vendas mesmas áreas aumentaram 7,2% na mesma base comparativa.

Os resultados do Iguatemi surgem uma semana após a rival Multiplan divulgar queda de quase 21% no lucro líquido do segundo trimestre, também pressionada por maior depreciação e despesas de remuneração baseada em ações. No balanço, a empresa divulgou alta de 6,7 por cento nas vendas mesmas lojas.

O desempenho operacional da Iguatemi medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) avançou 3,9% no segundo trimestre, para 137,7 milhões de reais, praticamente em linha com a estimativa média de analistas consultados pela Refinitiv, de 137,2 milhões de reais.

A companhia, que atualmente opera 16 shoppings, dois outlets e quatro torres comerciais, planeja lançar ainda nos próximos meses sua plataforma de comércio eletrônico, o Iguatemi 365.

“Estamos testando internamente e a ideia é lançar no fim do terceiro trimestre ou, no mais tardar, no quarto”, contou a Betts.