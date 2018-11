Iguatemi tem lucro líquido de R$ 65,57 mi no 3º trimestre, alta de 23,6%

São Paulo – A Iguatemi, dona de participação em 16 shoppings centers e um outlet, fechou o terceiro trimestre de 2018 com lucro líquido de 65,578 milhões de reais. O montante é 23,6 por cento maior do que o registrado no mesmo período de 2017, de acordo com balanço publicado nesta terça-feira, 6.

O crescimento do lucro é um reflexo da queda das taxas de juros e das despesas financeiras, além de melhora da receita e da margem operacional graças ao controle de custos nos shoppings.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou 141,193 milhões de reais, crescimento de 5,5 por cento na mesma base de comparação. A margem Ebitda aumentou 0,6 ponto porcentual, para 79,5 por cento.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) foi de 93,046 milhões de reais, alta de 16,6 por cento. A margem do FFO subiu 5,4 pontos porcentuais, para 52,4 por cento.

A receita líquida da companhia totalizou 177,553 milhões de reais entre julho e setembro, expansão de 4,6 por cento ante igual trimestre do ano passado.

A despesa financeira líquida foi a 31,957 milhões de reais, queda de 25 por cento na mesma base de comparação.

A Iguatemi fechou o mês de setembro com dívida líquida de 1,561 bilhão de reais, montante 1,1 por cento superior ao registrado ao final de junho. A alavancagem (relação entre dívida e Ebitda) permaneceu estável em 2,84 vezes.