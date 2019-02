Iguatemi lucra R$ 76 milhões no 4º trimestre com vendas e aluguel de lojas

São Paulo – A administradora de shopping centers Iguatemi teve lucro líquido de 76 milhões de reais no quarto trimestre, superando em 14,1 por cento o resultado do mesmo período de 2017, com aumento nas vendas e receita maior com aluguel em meio à redução gradual de descontos a lojistas.

“Já sentimos uma tímida retomada do consumo. A maturação dos projetos inaugurados no último ciclo de lançamentos da companhia e o preenchimento de áreas vagas também foram importantes para apresentarmos um bom desempenho”, disse a diretora financeira do grupo, Cristina Betts, em comunicado sobre os resultados.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 159 milhões de reais entre outubro e dezembro, com margem de 79,3 por cento.

As vendas totais atingiram 4,2 bilhões de reais, alta de 5 por cento ano a ano, ajudadas pela recente revitalização do mix de lojas. No conceito mesmas lojas, houve crescimento de 3,4 por cento, enquanto em mesmas áreas a alta foi de 5 por cento.

Em termos de aluguel, o Iguatemi elevou em 4,7 por cento a receita em mesmas áreas, e de 4,3 por cento em mesmas lojas na comparação com os três últimos meses de 2017. Outro indicador que mostrou melhora foi a taxa de ocupação, que subiu 0,4 ponto percentual no quarto trimestre, para 94,6 por cento.