Idosa negra sofre ataque racista em voo da Ryanair

São Paulo – Uma mulher negra de 77 anos foi agredida com palavras racistas por um passageiro em um voo da Ryanair, companhia aérea irlandesa de baixo custo.

O ataque ocorreu na última sexta-feira, em um voo de Barcelona a Londres e foi registrado em vídeo por passageiros. Nas imagens é possível ver o passageiro agir de forma extremamente agressiva com a senhora negra, que está sentada na mesma fileira que ele.

“Se você não mudar de assento, eu vou empurrá-la para outro assento”, diz o agressor para a senhora.

“Não me importa se ela é uma pessoa com deficiência ou não. Não me diga o que eu devo fazer. Se eu digo a ela que ela tem que sair, ela tem que sair”, diz ele à filha da passageira, que está sentada ao seu lado.

Um passageiro chega a sugerir ao comissário de bordo que retire o passageiro do voo, mas isso não é feito, o que gerou críticas à Ryanair.

À BBC, a Ryanair disse que opera com “diretrizes rígidas para passageiros que causam confusão e não vamos tolerar comportamentos indisciplinados como esse.”