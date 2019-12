IBM desenvolve tecnologia para baterias com água do mar

A IBM anunciou nesta quarta-feira que criou uma nova tecnologia para baterias que utiliza materiais extraídos da água do mar e não requer cobalto, à medida que a corrida para encontrar fontes alternativas a minerais raros e caros se intensifica.

A IBM disse que fez uma parceria com a unidade de pesquisa da Mercedes-Benz, além da fornecedora de eletrólitos de baterias Central Glass e da fabricante de baterias Sidus, para o desenvolvimento comercial do novo design.

“O objetivo seria, dentro de um ano ou mais, ter o primeiro protótipo em funcionamento (da bateria)”, disse Jeff Welser, vice-presidente da IBM Research. A IBM pode não necessariamente produzir um produto usando o design, acrescentou Welser.

Os principais fabricantes de baterias do mundo estão disputando para reduzirem a quantidade de cobalto nas baterias de íon de lítio e a expansão do mercado de veículos elétricos deve resultar na escassez do mineral encontrado principalmente na República Democrática do Congo.

A IBM afirmou que sua tecnologia demonstrou desempenho superior às baterias de íon de lítio em custo, tempo de carregamento e eficiência energética.