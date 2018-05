Ibama nega pela 4ª vez pedido da Total para explorar Foz do Amazonas

O Ibama rejeitou pela quarta vez o pedido da francesa Total para perfuração e exploração de petróleo e gás na Foz do Rio Amazonas, de acordo com parecer divulgado nesta terça-feira pelo instituto, que alega que os estudos ambientais são “insuficientes”.

“São necessárias informações e esclarecimentos dos empreendedores sobre os meios físico e biótico”, destacou o Ibama, em seu parecer.

A Total não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

Uma expedição no mês passado de ativistas ambientais do Greenpeace documentou corais na área onde a Total planeja perfurar, após a descoberta de um enorme recife de coral nas proximidades.

A recusa da agência em aceitar o estudo de impacto ambiental da Total está atrasando por mais de quatro anos os planos da empresa para explorar a bacia marítima. A bacia pode conter até 14 bilhões de barris de petróleo, ou mais do que todas as reservas comprovadas no Golfo do México, segundo os geólogos.

No fim de abril, o diretor-geral da petroleira francesa no Brasil se mostrou confiante na autorização para exploração na Foz do Amazonas.