Hyundai investirá US$ 150 mi em fábrica no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – A Hyundai investirá US$ 150 milhões na construção de uma fábrica de maquinário pesado no Rio de Janeiro, informou nesta terça-feira o governo do estado.

O investimento será realizada pela Hyundai Heavy Industries, uma das subsidiárias do grupo coreano e que escolheu o Brasil como o local para sua primeira fábrica fora da Ásia, segundo o comunicado do governo do Rio.

O objetivo da empresa é que a planta, que será construída em Itatiaia, comece a operar em 2012 com uma capacidade para produzir até 5 mil máquinas por ano.

A fábrica, na qual a empresa Brasil Máquinas terá uma participação minoritária, abastecerá o mercado nacional e exportará 40% de sua produção a outros países do continente americanos.

Segundo o comunicado, apesar de ter propostas para instalar a fábrica em outros estados, como Minas Gerais e Espírito Santo, a Hyundai Heavy Industries optou pelo Rio de Janeiro devido aos grandes investimentos em infraestrutura que a região receberá por conta da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

O investimento permitirá que o Brasil, atualmente o quarto maior mercado para a Hyundai depois da China, Rússia e Estados Unidos, eleve sua participação na receita da multinacional dos atuais 6% para 20%.

As negociações para facilitar a instalação da Hyundai no Brasil foram realizadas pelo vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que atribuiu o investimento ao bom momento da economia do Brasil e do estado.