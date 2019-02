Hypermarcas inaugura complexo farmacêutico em GO

São Paulo – A Hypermarcas inaugura nesta sexta-feira em Anápolis (GO) o que considera ser um dos maiores e mais modernos complexos industriais farmacêuticos da América Latina.

A unidade da Brainfarma, subsidiária industrial que concentra as atividades de fabricação de medicamentos da Hypermarcas, recebeu investimentos da ordem de R$ 250 milhões e deve gerar 2,5 mil empregos diretos na cidade.

O complexo fabril, que possui atualmente 320 mil metros quadrados de área total e 100 mil metros quadrados de área construída, teve sua capacidade produtiva expandida em três vezes. A unidade produz anualmente mais de seis bilhões de comprimidos, com capacidade para até dez bilhões.

São produzidos no complexo medicamentos isentos de prescrição (comercializados sob marcas tradicionais como Apracur, Atroveran, Benegrip, Biotônico Fontoura, Doril, Engov, Epocler, Estomazil, Gelol, Maracugina, Merthiolate e Tamarine); produtos de prescrição médica; genéricos, da marca Neo Química Genéricos; além de medicamentos similares. No interior do complexo, encontra-se também o Centro de Distribuição de medicamentos da companhia.

Cerca de 90% da produção em unidades de medicamentos já estava concentrada em Anápolis, com a consolidação de fretes e logística, no final do ano passado, disse o presidente da Divisão Farma da Hypermarcas, Luiz Eduardo Violland, durante apresentação no Hype Day, evento transmitido pela internet para investidores, em dezembro. “Pretendemos capturar os ganhos após a curva de aprendizagem”, afirmou, na época, sobre as metas para 2013.

Na ocasião, Violland revelou que a companhia prevê uma demanda aquecida para o segmento farmacêutico no Brasil pelos próximos anos. Segundo ele, fatores como o envelhecimento da população e aumento da renda devem garantir um crescimento médio anual entre 12% e 14% do setor até 2017. “Somos uma empresa com forte posição (de produtos) em todos os segmentos”, afirmou durante o Hype Day.